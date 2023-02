Geïrriteerde Guardiola over financieel onderzoek: 'Manchester City is al veroordeeld'

Pep Guardiola heeft zich op een persconferentie voor het eerst, enigszins kribbig, uitgelaten over het onderzoek dat de Premier League heeft ingesteld naar mogelijke financiële overtredingen van zijn club Manchester City.

"Mijn eerste gedachte is: we zijn al veroordeeld. We leven gelukkig in een geweldig land waar iedereen onschuldig is tot het tegendeel wordt bewezen, maar dat geldt niet voor Manchester City", aldus Guardiola, die ervan overtuigd is dat de club onschuldig is.

City wordt beschuldigd van tientallen overtredingen van de regels omtrent 'Financial Fair Play'. Als een of meer overtredingen worden bewezen, kan de club te maken krijgen met puntenaftrek of zelfs uitsluiting van de competitie.

