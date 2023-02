Banken boeken hogere winst door stijgende rente, spaarders merken weinig

En weer is er een bank die meer winst maakt door de hogere rente. Vandaag was het de Volksbank, bekend van onder meer SNS, ASN Bank en Regiobank, dat een winst van 191 miljoen maakte. Het is niet de enige bank met een flinke winst: ook ABN Amro, Rabobank en ING profiteerden van de hogere rente. Consumenten merken daarentegen maar mondjesmaat dat hun spaarrente oploopt.

"De grootbanken hebben niet zo'n haast om hun spaarrente te verhogen," zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. "Het verhogen van rente is een manier om klanten te werven en zo kapitaal aan te trekken, maar mensen zetten hun spaargeld toch wel bij deze banken."

Centrale banken verhogen wereldwijd hun rentetarieven in snel tempo om de inflatie te bestrijden. Een jaar geleden rekende de Europese Centrale Bank nog negatieve rente. Dat leidde ertoe dat banken moesten betalen voor het geld dat ze bij de centrale bank stalden. Inmiddels krijgen ze weer rente op het geld dat ze bij de centrale bank parkeren en lopen hun inkomsten dus op. Door de gestegen rente hebben banken ook een hogere winstmarge op de leningen en hypotheken die ze aan klanten verstrekken.

De grootbanken boekten in 2022 hogere winsten: