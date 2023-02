Brons voor Groenewoud op 3.000 meter, geen Nederlands succes op 500

Ragne Wiklund was in Polen de sterkste. Met een tijd van 4.05,96 pakte de 22-jarige Noorse haar derde wereldbekerzege van dit seizoen. Groenewoud klokte 4.07,18 en moest daarmee het zilver aan Martina Sábliková (4.06,04) laten.

Voor de 24-jarige Groenewoud was het de tweede medaille in de World Cup op de 3 kilometer in haar carrière. Joy Beune, die vorig weekend nog verrassend tweede werd bij de NK afstanden, kwam een halve seconde tekort voor een podiumplaats.

Kim Min-sun heerst dit seizoen op de 500 meter. De 23-jarige Zuid-Koreaanse boekte in het Poolse Tomaszów haar vijfde wereldbekerzege van deze schaatsjaargang en is daarmee nog ongeslagen.

Schouten werd geleefd na het behalen van olympisch goud op de drie kilometer, de vijf kilometer en de massastart. "Mentaal is het afgelopen jaar een heel zwaar jaar geweest. Er is zoveel bij gekomen, ik wilde heel graag van alles aanpakken."

Irene Schouten, die bij de NK afstanden vorig weekend aangaf een "intens jaar" achter de rug te hebben, ontbrak in Polen. "De laatste tijd is het lang vechten, vechten tegen mezelf", vertelde ze in tranen voor de camera.

Voor de 35-jarige Tsjechische, drievoudig olympisch kampioene, was het haar eerste medaille in het wereldbekercircuit sinds maart vorig jaar. In haar carrière stond ze liefst 35 keer op de hoogste trede van het World Cup-podium na een 3.000 meter.

Kim was met 37,90 ruim sneller dan nummer twee Vanessa Herzog (38,09). Michelle de Jong had met 38,54 de snelste tijd van de Nederlanders en eindigde daarmee op de zesde plaats.

Dione Voskamp was gekoppeld aan de Japanse Miho Takagi. Ze had een goede start en was sneller weg dan de winnares van olympisch zilver in Peking. Takagi had echter een sterkere volle ronde in de benen en snelde Voskamp nog voorbij.

Jutta Leerdam is er niet bij in Polen. Net als veel andere schaatsers van de Jumbo-Visma-ploeg verkiest ze, met het oog op de WK afstanden van 2 tot en met 5 maart in Heerenveen, trainingen boven wedstrijdritme.