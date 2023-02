Ontbossing in Amazonegebied Brazilië gedaald, maar 'te vroeg voor trendbreuk'

De ontbossing in het Braziliaanse deel van het Amazone-regenwoud is in januari gedaald ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit satellietbeelden van het Braziliaanse ruimteagentschap INPE.

In januari werd een gebied van 167 vierkante kilometer woud gekapt, een daling van 61 procent in vergelijking met een jaar eerder. Toen sneuvelde er 430 vierkante kilometer aan bos, het grootste gebied in de maand januari in acht jaar.

Sinds begin dit jaar is in Brazilië de linkse president Lula aan de macht, die heeft beloofd zich in te zetten voor behoud van het regenwoud. Zo is er meer geld toegezegd voor Ibama, het Braziliaanse instituut voor Milieu.

Meer ontbossing onder Bolsonaro

Daarmee vaart Lula een andere koers dan zijn voorganger Bolsonaro, die flink sneed in het budget voor die overheidsdienst. Onder de uiterst rechtse president werden grote delen van de Amazone gekapt om plaats te maken voor landbouwgrond. Tijdens zijn presidentschap nam de ontbossing toe met naar schatting 80 procent.

Ondanks de daling ten opzichte van vorig jaar is het cijfer van januari 2023 nog altijd hoger dan in twee van de vier jaar waarin Bolsonaro president was. In januari 2019 werd een stuk regenwoud ontbost ter grootte van 136 vierkante kilometer, in 2021 ging het om 83 vierkante kilometer.

Bewolking

De Braziliaanse tak van het Wereld Natuur Fonds reageert voorzichtig positief, maar plaatst ook kanttekeningen. "Het is nog te vroeg om te spreken van een trendbreuk, omdat de afname mogelijk deels komt door dikke bewolking", aldus de organisatie. Die zou de satellietbeelden beïnvloed kunnen hebben. Daarnaast vindt de meeste ontbossing plaats in het droge seizoen, dat in juni begint.

Lula is vandaag op bezoek bij de Amerikaanse president Biden in het Witte Huis. Hij hoopt dat de Amerikanen steun willen verlenen aan een Braziliaans fonds om ontbossing van de Amazone tegen te gaan. Duitsland en Noorwegen dragen daaraan het meest bij. De minister van Milieu in de regering van Lula blies het fonds vorige maand nieuw leven in, nadat het in 2019 door Bolsonaro was stilgelegd.

Bekijk de ontbossing in het Amazonewoud tussen 1982 en 2020: