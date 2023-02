Nuis pakt twaalfde WB-goud op 1.500 meter en is nu succesvolste Nederlander

Kjeld Nuis heeft voor de twaalfde keer in zijn carrière een wereldbekerwedstrijd over 1.500 meter gewonnen. Met dat aantal medailles is hij Rintje Ritsma voorbij en mag hij zich nu de succesvolste Nederlander ooit op de middellange afstand noemen.

In het Poolse Tomaszów was de regerend olympisch kampioen met 1.46,71 veruit de snelste. Patrick Roest greep in 1.47,62 het brons.

De omstandigheden waren zwaar in Polen en de tijden vielen daardoor wat tegen. Nuis reed in een Nederlands onderonsje tegen Wesly Dijs en was, net als bijna elke schaatser, kapot in de laatste meters van de race.

Wel was hij de enige van het deelnemersveld die onder de 1.47 dook. Daarmee verzekerde hij zich van het wereldbekergoud, zijn tweede van dit seizoen.

Roest klopt Howe

Roest, die bij de NK afstanden Nuis nog verrassend had geklopt, reed tegen Connor Howe, de nummer een van het wereldbekerklassement. De 22-jarige Canadees sloeg in het eerste gedeelte van de race een gaatje met de 27-jarige Nederlander.