Politie vermoedt hack bij 18-jarige leerling die school Rijswijk bedreigde

Het account van de leerling die ervan wordt verdacht zijn school in Rijswijk te hebben bedreigd, was gehackt. Daar gaat de politie van uit, zegt een woordvoerder.

Formeel is de 18-jarige man uit Wateringen nog wel verdachte, maar het onderzoek van de politie richt zich op de hack. "Hoe en door wie het account is gehackt, is vooralsnog niet bekend", zegt de politie.

Het dreigbericht werd zaterdagavond iets na 20.00 uur verstuurd via het interne communicatieportaal van de school. Daarin werd onder de naam van de verdachte aangekondigd dat op maandag 6 februari "jullie allemaal neergeschoten en verbrand worden". Ook werden foto's meegestuurd van drie dozen met daarin vuurwapens. Verder stond er dat de leerling zichzelf van het leven wilde beroven, vanwege de druk van school en pesterijen.

Na de dreiging werd de leerling aangehouden en werd zijn huis doorzocht, maar er werden geen wapens aangetroffen. De vader van de jongen zei toen al dat zijn zoon gehackt was, meldt Omroep West.