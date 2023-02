Weer sprintduel tussen Lavreysen en Hoogland op EK

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland zetten hun rivaliteit op de sprint voort op de EK baanwielrennen in Grenchen. De twee Nederlanders kwamen elkaar al meerdere keren tegen in finales. Ditmaal zijn de kwartfinales het strijdtoneel.

Olympisch en viervoudig wereldkampioen Lavreysen is op jacht naar een tweede Europese titel sprint. Hij begon door in de kwalificatie de snelste tijd neer te zetten, waardoor hij automatisch geplaatst was voor de achtste finales. Daarin was hij veel te sterk voor de Tsjech Dominik Topinka.

Rivaal Hoogland

Lavreysens kwalificatietijd van 9,392 was onder meer 0,336 seconde sneller dan de tijd van Hoogland, zijn teamgenoot en rivaal die hij versloeg in de olympische finale.

Hoogland eindigde als achtste in de kwalificaties en diende zich via een tussenronde te plaatsen voor de laatste zestien. Daarin bleek de Griek Ioannis Kalogeropoulos een makkelijke prooi.

Hoogland, die donderdag nog Europees kampioen op de één kilometer lange tijdrit werd, trof in de achtste finales Vasilijus Lendel, de bronzen medaillewinnaar sprint op de EK in 2020. Een nieuwe medaille zit er deze keer niet in voor de Litouwer, want hij bleek niet opgewassen tegen Hoogland.

De kwartfinales van de sprint bij de mannen beginnen even na 18.00 uur, die zijn live bij te volgen bij de NOS via deze livestream.