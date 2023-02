'Nederland zet Britse Syriëganger uit naar Turkije'

Nederland zet vandaag een van oorsprong Britse Syriëganger uit naar Turkije, zegt zijn advocaat tegen het NPO Radio 1-programma Bureau Buitenland. Sufyan Mostafa Kamal (28) zit sinds 2021 vast in Nederland, nadat hij bij een tussenstop op Schiphol was aangehouden door de marechaussee. Hij stond internationaal gesignaleerd.

Kamal wordt in het Verenigd Koninkrijk verdacht van terrorisme, maar dat land wil hem niet terugnemen. Zijn Britse paspoort is hem een aantal jaar geleden afgenomen, omdat hij in 2013 naar Syrië was vertrokken om te vechten tegen president Assad. Dat was volgens zijn advocaat bij de opstandelingen van het Vrije Syrische Leger.

In 2019 werd hij na zijn vertrek uit Syrië vastgezet in Turkije, waar hij uiteindelijk werd vrijgelaten en naar zijn familie in het Verenigd Koninkrijk wilde gaan.

Gebrek aan bewijs

Na zijn arrestatie op Schiphol werd Kamal vastgezet, waarna werd onderzocht of hij zich in Syrië schuldig had gemaakt aan strafbare feiten. De zaak werd eind 2021 bij gebrek aan bewijs geseponeerd, bevestigt het Landelijk Parket. Daarna zat Kamal in vreemdelingendetentie in Rotterdam.

Volgens zijn advocaat Flip Schüller wordt Kamal vandaag "met een escorte" in een vliegtuig naar Istanbul gebracht. Wat er daar met hem gaat gebeuren, is onbekend. Schüller spreekt in Bureau Buitenland van een geheime deal tussen Nederland en Turkije. "Het enige dat we weten is dat Turkije hem terugneemt. Dat klinkt nogal cryptisch en dat is het ook. Hoe er met hem wordt omgegaan in Turkije, is niet duidelijk."

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt niet te kunnen ingaan op individuele gevallen.

Syrische revolutie

Kamal vertelde vorig jaar tegen de BBC over waarom hij naar Syrië was gegaan. "Ik geloofde in de Syrische revolutie", zei hij. "Als iemand met een Arabische achtergrond geloofde ik dat het mijn plicht was om daar onderdeel van te zijn. Ik heb nooit een internationale wet overtreden of meegedaan aan aanvallen op burgers. Ik probeerde hulp te bieden aan mensen in Syrië die lijden."

Kamal is een zoon van de radicale islamitische geestelijke Abu Hamza, die in Groot-Brittannië werd veroordeeld vanwege haatzaaiende preken. Abu Hamza zit nu in de VS een levenslange gevangenisstraf uit voor terroristische activiteiten.