Buurtbewoners duwen luchtballon in problemen naar veilige plek

Een luchtballon in Nijkerk is gisteren door buurtbewoners naar een veilige landingsplek geduwd. De ballon dreigde midden op een fietspad in een nieuwbouwwijk te landen. Met hulp van de bewoners kon de ballonvaarder zijn ballon op een veilige plek aan de grond brengen. Het mandje werd door omstanders van een fietspad met bomen naar een veilige plek gedirigeerd.

