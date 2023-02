Kabinet wil geen Russen bij Spelen, ook niet onder neutrale vlag

Het kabinet vindt dat er volgend jaar geen atleten uit Rusland of Belarus mogen meedoen aan de Olympische Spelen in Parijs. Minister Helder voor Sport schrijft aan de Tweede Kamer dat ze het eens is met een soortgelijke oproep door de Tweede Kamer.

Helder heeft vanmiddag met collega-ministers uit onder meer de Europese Unie, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk digitaal vergaderd over de kwestie. Daaraan deed ook de Oekraïense president Zelensky mee. Die hield de anderen voor dat deelname van sporters uit Rusland en Belarus een aanval zou zijn op de Olympische waarden en de oorlog in Oekraïne zou normaliseren.

Waarschijnlijk binnenkort gezamenlijk standpunt

Dat standpunt kreeg veel bijval. Binnenkort komen de deelnemende landen waarschijnlijk met een gezamenlijk standpunt. De Britse voorzitter van het overleg benadrukte dat het belangrijk is om over dit onderwerp eenheid uit te stralen.

Premier Rutte had het op zijn wekelijkse persconferentie over een "signaal van fatsoen en het trekken van grenzen". Hij vindt dat sport en politiek in het algemeen van elkaar gescheiden moeten blijven, maar in dit geval niet: "Oorlog is terug in Europa, op deze schaal is dat sinds 1945 niet voorgekomen, met duizenden doden. Ik vind niet dat je in zo'n geval kan zeggen: wij zwijgen en we zien wel wat er gebeurt."

Het Internationaal Olympisch Comité heeft eerder deelname van Russen en Belarussen niet uitgesloten. Dat zou dan onder neutrale vlag moeten gebeuren. Maar het Nederlandse kabinet en veel andere landen zijn het daar dus niet mee eens. Helder erkent in haar brief aan de Kamer wel dat het een besluit van het IOC is en dat het kabinet geen middelen heeft om dat tegen te gaan.