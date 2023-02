Slot bevestigt interesse Leeds: 'Maar geen straf om bij Feyenoord te blijven'

Leeds United heeft zich bij Feyenoord gemeld voor Arne Slot, zo bevestigt de trainer vrijdag op een persconferentie in Rotterdam. "Ik geloof inderdaad dat de clubs contact hebben gehad", zegt Slot. "Maar ik blijf bij Feyenoord." Feyenoord verkocht 'nee' aan de Premier League-club en dat vond Slot geen ramp, al voelde hij zich gevleid door de interesse. "Het is een compliment dat zo'n club interesse heeft, dat is helder. Leeds is een prachtige club, maar het is geen teleurstelling en zeker geen straf bij Feyenoord te blijven. We staan er schitterend voor." De 44-jarige Slot is bezig aan zijn tweede seizoen bij Feyenoord. Vorig jaar leidde hij de Rotterdammers naar de finale van de Conference League.

Feyenoord-coach Arne Slot gaat in op de vraag of hij zich zorgen maakt over de recente prestaties van de Rotterdammers. - NOS

Momenteel staat Feyenoord bovenaan in de eredivisie en doet de ploeg ook nog mee in de KNVB-beker en de Europa League. Slot heeft een contract tot 2025 bij Feyenoord. Leeds zoekt opvolger voor Marsch Leeds verloor zondag met 1-0 van mededegradatiekandidaat Nottingham Forest en dag later werd trainer Jesse Marsch vanwege de teleurstellende resultaten ontslagen. De clubstaat momenteel zestiende in de Premier League. De nummers achttien tot en met twintig degraderen rechtstreeks.

Jesse Marsch, ontslagen bij Leeds - AFP

Marsch volgde in februari vorig jaar de Argentijn Marcelo Bielsa op. De Argentijn moest toen ook vertrekken vanwege het uitblijven van resultaten. Leeds stond destijds zestiende. Eerder werkte Marsch onder meer bij RB Leipzig, waar hij al na vijf maanden ontslagen werd. Onder leiding van interim-trainer Michael Skubala speelde Leeds, de club van van ex-Feyenoorder Luis Sinisterra en de Nederlanders Crysencio Summerville en Pascal Struijk, woensdag met 2-2 gelijk bij Manchester United.