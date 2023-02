Mahomes uitgeroepen tot MVP, maar moet vrezen voor Super Bowl-vloek

De échte prijs ligt zondagnacht voor het grijpen. Maar in aanloop naar de Super Bowl heeft Patrick Mahomes zijn eerste slag geslagen ten opzichte van zijn rivaal bij de tegenstander. Vrijdagochtend werd Mahomes namelijk verkozen tot Most Valuable Player in de NFL. Het is de tweede keer dat de 27-jarige quarterback van Kansas City Chiefs wordt uitgeroepen tot beste speler van het reguliere seizoen. 48 van de 50 stemmen In de door persbureau Associated Press uitgeschreven verkiezing werd Mahomes liefst 48 keer als eerste aangeduid. Jalen Hurts, de quarterback die Philadelphia Eagles voor het eerst sinds 2017 naar de Super Bowl leidde, kreeg net as Josh Allen van Buffalo Bills 1 stem als MVP. Mahomes was zelf niet aanwezig bij de prijsuitreiking in Phoenix, maar sprak zijn collega's wel toe in een videoboodschap

Zondag staan Mahomes en Hurts tegenover elkaar in de Super Bowl, de eerste met twee zwarte quarterbacks. Voor Mahomes en de Chiefs is het al de derde deelname aan de finale van het NFL-seizoen in vier jaar. Hurts speelde nog nooit op het hoogste podium van het American football. Hoop Het klinkt gek, maar fans van de Eagles kunnen hoop putten uit de overmacht waarmee Mahomes verkozen werd. De laatste MVP, die vervolgens ook de Super Bowl wist te winnen, was namelijk Kurt Warner in 1999.

Kurt Warner was in 2000 de laatste MVP die vervolgens ook de Super Bowl wist te winnen. - AFP

Quarterback Warner groeide na een tussenstop bij Amsterdam Admirals uit tot leider van 'the greatest show on turf', zoals het team van St. Louis Rams genoemd werd. In het seizoen 1999/2000 bekroonde hij dat met de MVP-titel en de Super Bowl. In die finale werd hij trouwens ook uitgeroepen tot MVP. Nadien wisten nog negen MVP's de Super Bowl te bereiken, maar allemaal stonden ze met lege handen. De winnaar van vorig jaar, Aaron Rodgers van Green Bay Packers, plaatste zich dit jaar niet eens voor de play-offs. Eerbetoon Hamlin Vijftig sportjournalisten moesten de vijf beste spelers van het reguliere NFL-seizoen aangeven. Aan de beste werden tien punten uitgedeeld, de nummer vijf kreeg een punt. Een punt werd toebedeeld aan Denny Kellington. En dat is opvallend, want Kellington is helemaal geen speler. Hij was de arts die Buffalo Bills-speler Damar Hamlin reanimeerde op het veld van Cincinnati Bengals.

"The journey will continue." ❤️💙



An incredible moment as @HamlinIsland takes the stage at #NFLHonors. pic.twitter.com/TgqTKSAVKS — NFL (@NFL) February 10, 2023

Met Kellington en hulpverleners, die zich met Damlin hebben bezig gehouden, sprak de speler zelf ook een dankwoord uit. "Een hartstilstand zou ik nooit gekozen hebben om onderdeel te zijn van mijn verhaal", sprak een zichtbaar nerveuze Hamlin. "Maar de reis gaat door."