Limburg schaft als laatste provincie gebed voor Statenvergadering af

Het ambtsgebed is een eeuwenoude traditie waarbij God om kracht en wijsheid wordt gevraagd voor een vergadering in bijvoorbeeld de gemeenteraad. In sommige gemeenten gebeurt dat nog altijd.

Limburg was de laatste provincie waar nog een ambtsgebed werd gehouden voor elke Statenvergadering. Andere provincies schaften het gebed lang geleden af. Utrecht deed dat bijvoorbeeld in 1995.

Limburg stopt met het gebed aan het begin van de Statenvergadering. Dat is vandaag besloten in de laatste vergadering voor de Statenverkiezingen, schrijft 1Limburg .

De VVD in Limburg is blij met het besluit om het gebed af te schaffen. Statenlid Heldens schrijft op Twitter: "De liberaal in mij heeft zich daar vier jaar lang enorm aan geërgerd. We hebben ook nog een corpusbeeld van Jezus Christus in de zaal hangen. Da's nog een gevoelig dingetje. Hoort mijns inziens ook niet. Het huis van de democratie hoort seculier te zijn."

Volgens 1Limburg liep de discussie over het afschaffen van het openingsgebed al langer. CDA stemde telkens tegen, en die partij is nu teleurgesteld. "We komen toch vaak uit de hectiek van de dag, ik vind dat daar wel een klein moment bij hoort om even stil te staan wat we gaan doen", zegt Statenlid Werrij.

In hoeveel gemeentes er nog wordt gebeden voor de vergadering is niet duidelijk; recente cijfers zijn er niet. In mei 2007 hielden 94 van de 443 gemeenten vast aan het gebed, bleek uit onderzoek van het Reformatorisch Dagblad.

De gemeente Tholen besloot in 2019 om het gebed niet langer tijdens de raadsvergadering te houden, maar een minuut daarvoor. Zo kunnen de niet-christelijke partijen het gebed overslaan.