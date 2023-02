Wielrenner Dennis baart weer opzien: 'Dit is zeker weten mijn laatste seizoen'

Pas later bleek dat gebrek aan goed materiaal bij zou hebben gedragen aan zijn keuze. Hij won later dat jaar nog wel het wereldkampioenschap tijdrijden, op zijn eigen tijdritfiets.

In 2019 baarde hij opzien door daags voor zijn specialisme, een lange tijdrit naar Pau, opeens uit de Tour de France te stappen. Hij parkeerde zijn fiets aan de kant van de weg en verdween. Hij gaf geen redenen voor zijn exit en zijn ploeg Bahrain moest gissen naar een verklaring. Het leidde een breuk in tussen de twee.

Dennis gold jarenlang als een van de beste tijdrijders van het peloton. In 2015 won hij in Utrecht de proloog van de Tour de France. Maar de laatste jaren bleven (grote) successen uit.

Let's make it a great final season together!🙌 pic.twitter.com/5z4N0za7za

Dennis ging aan de slag bij Ineos, maar ook in Britse dienst kwam zijn eigen potentieel niet van de grond. Hij bleek wel een waardevolle knecht voor Tao Geoghegan Hart in de Giro van 2020 - hij hielp zijn Britse ploeggenoot aan de eindzege door het DSM-duo Jai Hindley en Wilco Kelderman in de bergen af te troeven.

Tien jaar na Rabobank

Eind 2021 maakte hij de overstap naar Jumbo-Visma, precies tien jaar nadat hij de opleidingsploeg van Rabobank had verlaten. Maar ook terug in Nederlandse dienst werden de gedroomde doelstellingen niet behaald. Dennis zou in 2022 als luxeknecht naar de Tour gaan, maar viel op het laatste moment af.

Pas onlangs boekte hij in de Tour Down Under zijn eerste dagsucces voor Jumbo-Visma.