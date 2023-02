Van plek elf naar één: Bos sjeest in baanrecord naar wereldbekerzege

Skeletonster Kimberley Bos heeft voor de vierde keer in haar loopbaan een wereldbekerwedstrijd gewonnen. Op de baan in Innsbruck leek het er na de eerste run op dat Bos een anonieme dag op de slee tegemoet ging, maar met een indrukwekkende tweede run pakte ze alsnog de zege in Oostenrijk.

Het goud zal het gemoed van Bos goed doen, twee weken nadat ze bij de WK op 0,01 seconde tweede was geworden. De manier waarop ze in Innsbruck goud pakte, was ook fraai. Na de eerste manche stond Bos slechts elfde, op 0,30 seconde van de Amerikaanse Hallie Clarke.

Van elf naar één

Maar Bos, winnares van de wereldbeker van vorig seizoen, excelleerde met een baanrecord in haar tweede run. Daarmee was ze 0,61 seconde sneller dan in de eerste heat. Dat bleek teveel voor de concurrentie. Clarke werd uiteindelijk tweede op 0,28 seconde.

In 2021, 2022 en 2023 won Bos wereldbekerwedstrijden in Winterberg, deze zege in Oostenrijk is de vierde uit haar carrière.