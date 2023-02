Wiebes neemt wraak op oud-ploegmaatje Kool in waaierfestijn in de woestijn

Kool werd door haar ploeggenoten in een zetel naar de laatste honderd meter gebracht, maar tegen de machtige Wiebes was geen kruid gewassen. De leiderstrui kwam ook om de schouders van Wiebes.

Een tweede groep sloot 80 kilometer later aan en met nog 20 kilometer te gaan, was het peloton compleet.

Het werd een dag vol waaiergeweld. Al na vijf kilometer viel het peloton in drie stukken uiteen. Voorin bleven negentien rensters over, onder wie Lonneke Uneken, Femke Markus, Wiebes, Kool, Mylène de Zoete, Daniek Hengeveld en Marjolein van 't Geloof.

De tweede etappe van het kasteel van Al Dhafra naar Al Mirfa was met 133 kilometer de langste van de vierdaagse WorldTour-wedstrijd in de Verenigde Arabische Emiraten.

Toch maakte de wind in de laatste kilometers nog slachtoffers, waardoor een uitgedund peloton op weg ging naar de finish. DSM, de oude ploeg van Wiebes, leek de touwtjes strak in handen te hebben voor Kool.

"Poeh, dit was een zware dag", vertelde Wiebes, tegewoordig uitkomend voor SD Worx, na afloop. "DSM kwam sterk opzetten maar Barbara (Guarischi, red. ) bracht me in perfecte positie. Hoe het is om tegen Kool te sprinten? Het is mooi om gevechten als deze te leveren."