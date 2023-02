Doden bij vermoedelijke aanslag op bushalte Oost-Jeruzalem

In Oost-Jeruzalem is een auto ingereden op een bushalte. Daarbij zijn een jongen van zes en een man van begin twintig om het leven gekomen, melden Israëlische media. Vijf anderen zijn gewond zijn geraakt. Een 8-jarige zou in kritieke toestand verkeren.

De Israëlische politie spreekt van een terroristische aanslag. Volgens de politie is de bestuurder van de auto doodgeschoten door een agent die ter plaatse was. De doodgeschoten man is een 31-jarige Palestijn uit Oost-Jeruzalem, schrijven Israëlische media.

The Times of Israël meldt dat twee andere mannen van in de twintig zwaargewond zijn geraakt. Een man van in de veertig en een 10-jarige jongen zijn de andere gewonden.

De militante groepen Islamitische Jihad en Hamas, die het in de Gazastrook voor het zeggen heeft, hebben de vermoedelijke aanval geprezen. Ze hebben de verantwoordelijkheid niet meteen opgeëist.

Onrustig

Het is al langer zeer onrustig in Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever. Bij een inval in een vluchtelingenkamp in het noorden van de bezette Westelijke Jordaanoever eind januari kwamen negen Palestijnen om het leven.

Kort daarna wamen bij een aanval in de buurt van een synagoge in Jeruzalem zijn zeker zeven mensen om.