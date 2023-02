Hulp aan Syrië politieke en logistieke puzzel, pleidooi voor openen grenzen

De internationale hulp na de aardbevingen is in Turkije al een paar dagen op gang, maar in het eveneens zwaar getroffen Syrië is daar nauwelijks sprake van. Gisteren kwam voor het eerst sinds de aardbevingen een hulpkonvooi van de Verenigde Naties aan in het noorden van Syrië, en vandaag volgden er meer. Maar voorlopig is dat een druppel op een gloeiende plaat, zeggen deskundigen.

Grootste probleem is dat Syrië tijdens de al ruim tien jaar durende burgeroorlog is opgedeeld in gebieden waar verschillende groeperingen de macht hebben. En dat geldt ook voor de nu getroffen regio in het noordwesten. Een deel valt onder het gezag van president Assad, maar een groot deel is in handen van de oppositie. Dat maakt het leveren van hulp gecompliceerd, zowel politiek als logistiek.

Twee opties

Op dit moment zijn er twee opties om hulpgoederen Syrië binnen te krijgen. Een ervan is om het via de Syrische overheid in Damascus te regelen, maar westerse landen willen liever geen zakendoen met het Assad-bewind, waartegen veel sancties lopen. Bovendien is het maar de vraag of de regering de hulp doorstuurt naar alle slachtoffers in het rampgebied.

"Het regime zegt: wij zorgen er wel voor", zegt Joost Hiltermann, Midden Oosten-deskundige bij de denktank International Crisis Group. "En dat zal best gelden voor de omgeving van Aleppo, die in handen van Assad is. Maar het is onduidelijk of de hulp ook terechtkomt bij zijn tegenstanders rond Idlib."

Journalist Fernande van Tets, die jaren in Syrië werkte, heeft daar haar twijfels over. "Assad heeft hulp aan opstandelingen altijd actief tegengehouden", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is juist zijn techniek om mensen af te snijden van hulp. Hij ziet ze als terroristen die geen hulp verdienen."

Van Tets wijst erop dat er wel al hulp in de hoofdstad Damascus is aangekomen, bijvoorbeeld uit Iran, Algerije en de Verenigde Arabische Emiraten. "Maar de situatie is het schrijnendst in het noordwesten, in delen waar Assad de macht niet heeft."