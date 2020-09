ING België jarenlang spil in verdachte geldstromen, volgens gelekte documenten

ING-kantoor Brussel - EPA

Geen Belgische bank komt zo vaak voor in de gelekte meldingen over verdachte geldstromen als ING. In bijna de helft van alle 365 meldingen met een link naar België duikt de naam van ING op. Dat schrijven De Tijd, Knack en Le Soir, die samen met het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ onderzoek hebben gedaan naar de gelekte documenten over verdachte transacties, de FinCEN Files. ING België had afspraken met buitenlandse banken om transacties van hun klanten via rekeningen van ING te laten verlopen. De bank trad op als zogeheten 'correspondentenbank', een dienst die vaker gebruikt wordt om buitenlandse betalingen en betalingen in buitenlandse valuta mogelijk te maken. Zo is tussen 2011 en 2017 onder meer geld van een illegaal gokbedrijf via Belgische ING-rekeningen naar Amerikaanse banken gestroomd. Ook is verdacht geld van een bank uit Bulgarije via Belgische rekeningen bij de Bank of America terechtgekomen.

Wat zijn de FinCEN Files? FinCEN is de afkorting voor Financial Crimes Enforcement Network, de Amerikaanse financiële opsporingsdienst die witwaspraktijken bestrijdt. Banken zijn verplicht om verdachte transacties met Amerikaanse dollars te rapporteren, ook buiten de VS. Bij transacties in dollars zit er een Amerikaanse bank tussen, dus doen zij de melding. Het is onbekend wat FinCEN met de meldingen heeft gedaan. Zondag zijn er 2600 documenten gelekt, die gaan over meldingen tussen 2000 en 2017. De documenten werden gelekt aan nieuwssite Buzzfeed, die ze weer deelde met het ICIJ. Het is een inzage in hoe banken verdachte geldstromen in de gaten houden. Ook geeft het een inzicht in wijdverspreide corruptie op de financiële markt. BuzzFeed zegt dat de documenten onderdeel waren van het onderzoek van de Amerikaanse senaat naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen in de VS in 2016. Vandaar dat de meldingen vaak over Rusland gaan.