Na tumult doorstaan Knegt en Schulting stoïcijns voorronde bij wereldbekerfinale

Dat Sjinkie Knegt het een "zooitje ongeregeld" vindt binnen de Nederlandse shorttrackploeg, deed er even niet toe op de eerste dag van het wereldbekerweekend in Dordrecht. Het was ook niet te zien, want zowel Knegt als Suzanne Schulting plaatste zich probleemloos voor de halve finales van de 1.500 meter. Twee dagen geleden uitte Knegt zijn ongenoegen over bondscoach Niels Kerstholt en zijn assistenten. Ook Schulting is niet tevreden. Met hun huidige trainingsschema's voelen de shorttrackers dat zij zich niet optimaal prepareren voor wedstrijden. En dat moet anders met de WK van halverwege maart in aantocht.

Sjinkie Knegt gooide woensdag de knuppel in het hoenderhok met stevige kritiek op bondscoach Niels Kerstholt. Een dag later geeft hij toe dat hij zich milder had moeten uitdrukken. - NOS

Op de uitverkochte baan in Dordrecht reed Knegt in zijn kwartfinaleheat scherp rond. Vanaf de eerste bocht zat hij actief voorin, nestelde zich op de tweede plek, veilig achter de Japanner Keita Watanabe en reed in de snelste heat van de dag onbedreigd naar een plek in de halve finales. Die worden zaterdag gereden. Schulting Onder luid gejuich van de toeschouwers in Dordrecht was Schulting eerder op de dag ook eenvoudig naar de halve finales gegleden. Het zag er makkelijk uit bij de shorttrackster die onlangs succesvol was bij de EK met twee individuele gouden medailles en twee gouden relay-medailles. "Maar ik miste daar toch een behoorlijke sparkle", liet ze woensdag weten. "Ik heb dat extra beetje wel nodig om wereldkampioen te worden, zowel individueel als op de relay. Ik heb dat extra zetje nodig. Daar wil ik graag naar op zoek gaan met Niels: hoe we dat uit mij gaan krijgen." Zaterdag gaat die zoektocht voor Schulting verder.

De huidige bondscoach, Niels Kerstholt, reageert diplomatiek. "Wat zal ik hierop zeggen? Ik ga Otter zeker bellen." - NOS

Eerder op vrijdag plaatsten ook Jens van 't Wout, Yara van Kerkhof en Friso Emons zich voor de halve finales van de 1.500 meter. Rianne de Vries kwam niet door haar heat heen. In de kwartfinales van de gemengde aflossing wonnen de Nederlandse shorttrackers met overmacht hun heat. Zonder Knegt en Schulting in de baan. Teun Boer, Selma Poutsma, Jens van 't Wout en Xandra Velzeboer hielden de Canadezen ruim achter zich. Later vanmiddag zijn nog de kwartfinales op de aflossing voor mannen en vrouwen. Of Schulting en Knegt daar zullen starten, is nog niet bekend.