Netbeheerder TenneT kijkt naar verkoop Duitse activiteiten

Netbeheerder TenneT onderzoekt of zijn Duitse tak kan worden verkocht aan de Duitse staat. Daardoor zouden de Duitse activiteiten een apart bedrijf worden, iets waar TenneT eerder niet enthousiast over was. Op dit moment beheert TenneT het hoogspanningsnet in Nederland en in een deel van Duitsland.

Duitsland wil met de aankoop van het Duitse deel van TenneT zijn eigen energie-infrastructuur vergroten. Dat heeft te maken met de energietransitie, waarbij Duitsland meer controle wil over het eigen elektriciteitsnet. Ook de oorlog in Oekraïne speelt een rol. Daardoor is het bewustzijn gegroeid dat het belangrijk is om voor de energievoorziening niet afhankelijk te zijn van andere landen.

TenneT eerst niet enthousiast

De Nederlandse Staat is de enige aandeelhouder van TenneT. Het Nederlandse kabinet zag verkoop van de Duitse tak al langer als een optie, omdat de netbeheerder de komende jaren tientallen miljarden moet investeren in het Duitse netwerk. De staat wil de financiële risico's van die investeringen niet dragen, en wil daarom dat Duitsland de activiteiten koopt.

Nederland heeft sinds 2010 niet meer geïnvesteerd in de Duitse activiteiten. Tot nu toe zijn de investeringen in Duitsland onder meer gedaan met geleend geld, zegt Tennet. Maar door zulke grote investeringen in het Duitse net zouden de rentelasten voor TenneT kunnen oplopen, waar de Nederlandse staat dan uiteindelijk ook aan meebetaalt.

Daarnaast kan de verkoop van de Duitse tak van TenneT de Nederlandse staat veel geld opleveren. TenneT wil over het bedrag wegens de onderhandelingen nog geen uitspraak doen.

De netbeheerder had eerder nog bezwaren tegen het afstaan van het Duitse onderdeel, omdat de activiteiten in Duitsland Tennet tot een grote speler maken. Dat leverde voordelen op. Zo kon TenneT bijvoorbeeld korting krijgen als er stopcontacten op zee moesten worden gebouwd. TenneT hoopt afspraken te kunnen maken over dit soort zaken als er twee aparte bedrijven ontstaan.

Nog niet zeker

De verkoop staat nog niet vast. De Nederlandse Staat heeft nog geen definitief besluit genomen over het verkopen van de Duitse activiteiten. Volgens minister Jetten voor Klimaat en Energie hangt het nog af van de onderhandelingen: "alleen als de Duitsers bereid zijn een goede prijs te betalen en als we er voor kunnen zorgen dat TenneT in beide landen goed kan samenwerken zullen we denk ik tot een goed resultaat kunnen komen."

Netbeheerder TenneT zegt in een verklaring dat het zich in gesprekken met de staat zal richten op "het waarborgen van leveringszekerheid en de belangen van haar medewerkers, klanten, leveranciers, financiers en andere stakeholders."