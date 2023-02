Mestregels boeren onduidelijk omdat kaartjes met sloten niet kloppen

Een van de afspraken die dit jaar ingaan, is het niet uitrijden van mest in bufferzones langs zogenoemde watervoerende sloten.

De kaarten met sloten zijn belangrijk omdat Nederland dit jaar moet beginnen met strengere mestregels om de natuur en het oppervlaktewater schoner te maken. Adema hoopte dat dat pas in 2024 zou hoeven maar daar haalde de Europese Commissie een streep door . Het moet nu per 1 maart.

Net rvo gebeld over #bufferstroken . Lijkt er sterk op dat standaard uitgegaan wordt van watervoerende sloot. Meestal klopt dit niet. De boer mag hier zelf bezwaar tegen maken. Tientallen sloten per bedrijf! Ik raad iedereen aan massaal #rvo hierover te bellen! Waanzin ten top...

Dat de slotenkaarten niet kloppen kan ook nadelig uitpakken voor de natuur. Onder andere D66 en GroenLinks zijn bang dat boeren steeds meer sloten gaan droogleggen om van de brede bufferzones af te komen.

Er zijn Kamervragen gesteld over een recente enquête waarin twee derde van de boeren aangeeft sloten te willen dempen om meer mest kwijt te kunnen.

Formeel moet het dempen van sloten aangevraagd worden bij de waterschappen, maar met onduidelijke kaartjes is toezicht lastig. Minister Adema zegt dat de RVO gaat controleren, maar hoe dat in de praktijk zal gaan met de grote hoeveelheid sloten in Nederland is niet duidelijk.

Adema: "Maar van dempen kan geen sprake zijn. We hebben sloten nodig voor onze waterberging, de waterafvoer en het zijn belangrijke elementen in ons landschap."