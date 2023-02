OM: uit IS-kamp opgehaalde vrouw had jezidi als slaaf

Een vrouw die met elf anderen door Nederland is teruggehaald uit een IS-kamp in Syrië had volgens het Openbaar Ministerie een jezidi-vrouw als slaaf. Dat zou zich hebben afgespeeld in 2015 in Syrië. De vrouw wordt verdacht van slavernij als misdaad tegen de menselijkheid.

Volgens het OM is het voor het eerst dat in Nederland iemand terechtstaat voor een misdrijf tegen jezidi's, een etnische en religieuze minderheid in met name Noord-Irak. Een andere vrouw wordt verdacht van plundering.

De twaalf vrouwen werden in november met hun 28 kinderen door Nederland opgehaald uit een gevangenenkamp in Noord-Syrië. Ze werden na aankomst aangehouden op verdenking van het plegen van terroristische misdrijven. Volgens het OM waren ze vermoedelijk lid van Islamitische Staat.