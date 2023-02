Amateurvoetballer die omkwam in Turkije behoudt voor altijd zijn rugnummer

Voetballer Furkan Kazci die om het leven kwam bij de aardbevingen in Turkije, behoudt voor altijd zijn rugnummer 6. Bij amateurclub Turkse Kracht uit Deventer willen ze dat Kazci voor altijd onderdeel blijft van de club, schrijft RTV Oost.

Precies een week geleden vertrok Tazci naar Turkije voor een vakantie. Bij de eerste aardbeving afgelopen maandag belandde hij onder het puin. Twee dagen later werd in Deventer bekend dat de 26-jarige voetballer was overleden.

"Het was een achtbaan van verdriet, hoop en wanhoop", zegt bestuurder Yenal Izci tegen de omroep. Vandaag nemen zijn stad en club afscheid van Furkan Kazci. "Furkan is al begraven in Turkije. Maar na het vrijdagmiddaggebed is een extra gebed ingelast, zodat iedereen zijn of haar laatste plicht naar Furkan kan voldoen."

Voetbalveld naar hem vernoemen

De club wil ervoor zorgen dat Kazci voor altijd onderdeel van Turkse Kracht blijft. "Hij stond bovenaan de topscorerslijst, maar die houden we niet meer bij", zegt Izci. "We lijsten het in en hangen het op. Rugnummer 6 zal ook nooit meer gedragen worden. We willen misschien ook een voetbalveld creëren in Deventer of Turkije, dat we dan zijn naam geven."

Het dodental in Syrië en Turkije blijft oplopen. Vanochtend werd bekend dat zeker 21.000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen.