Denver Nuggets slaat terug tegen Lakers dankzij Murray

Dankzij een uitblinkende Jamal Murray heeft Denver Nuggets de spanning teruggebracht in de finale van de Western Conference. Nadat Los Angeles Lakers de eerste twee wedstrijden had gewonnen, waren de Nuggets in de derde wedstrijd met 114-106 de baas.

Jamal Murray had met 28 punten en 12 assists een groot aandeel in de zege van de Nuggets. Murray zag zijn ploeg in het vierde kwart een voorsprong van 20 punten nog bijna weggeven, maar hij voorkwam dat onder meer met twee late driepunters.

Bij de Lakers kon LeBron James de nederlaag ondanks een 'triple-double' (30 punten, 11 assists en 10 rebounds) niet voorkomen.

De vierde wedstrijd tussen de Nuggets en de Lakers is donderdag. De winnaar van de serie speelt in de finale van de NBA tegen de winnaar van de Eastern Conference. Die komt uit het duel tussen Miami Heat en Boston Celtics. Miami leidt in die serie met 2-1.