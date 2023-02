Tegenvaller Nederlands honkbal: geen Strop en Jansen in World Baseball Classic

Een tegenvaller voor de Nederlandse honkballers. Het Nederlandse koninkrijksteam kan in de eerste ronde van de World Baseball Classic, dat op 8 maart begint in Taiwan, toch niet beschikken over twee van de grootste namen in de selectie: pitchers Kenley Jansen en Pedro Strop.

Beiden staan wel op de reservelijst en kunnen mogelijk alsnog aansluiten als de honkballers zich plaatsen voor de halve finales. Voor Jansen zou dit een herhaling van zetten zijn: ook in 2017 verliet hij de voorbereiding van Los Angeles Dodgers om voor het Nederlandse koninkrijksteam te kunnen werpen in de halve finale tegen Puerto Rico.