Velzeboer legt studieboeken even opzij om Schulting te verslaan: 'Het zit erin'

Het afgelopen seizoen verbeterde shorttrackster Xandra Velzeboer het wereldrecord op de 500 meter, won ze drie wereldbekerwedstrijden en pakte ze drie Nederlandse titels. Toch is dat niet het enige waarmee de 21-jarige Velzeboer, woonachtig in Heerenveen, druk is. Net als veel van haar leeftijdsgenoten volgt ze namelijk een universitaire studie. Als Velzeboer even niet bezig is met rondjes rijden op de ijsbaan, dompelt ze zich onder in de wereld van Life Science en Technology. "Een biologiestudie", legt Velzeboer in simpelere bewoordingen uit. "Je leert bijvoorbeeld hoe ziektes ontstaan en over vaccins." Laag pitje Vorig jaar, het jaar van de Olympische Spelen, legde ze de studieboeken even naast zich neer, maar na Tokio, waar ze met de aflossingsploeg goud haalde, pakte ze de studie weer op. "Nog wel op een laag pitje, hoor", zegt Velzeboer.

Wereldbekerfinale dit weekend live bij de NOS De finale van het wereldbekerseizoen in Dordrecht is zaterdag en zondag vanaf 13.30 uur te zien via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app en op NPO 1.

"Ik ben toch heel veel weg in een jaar, dus met het plannen van tentamens is dat weleens lastig. En ik moet ook weleens in het lab staan. Dat is niet altijd handig met het trainingsschema. Ik probeer het ernaast te doen, maar het gaat niet snel." Iets anders na het schaatsen De dochter van oud-shorttracker Mark Velzeboer, die aan de Spelen van 1992 deelnam, zit inmiddels op ongeveer een derde van de studie en is vastbesloten die af te maken. "Ik heb dit gekozen omdat ik het interessant vind en niet omdat het makkelijk te combineren is met schaatsen. Dan had ik wel wat anders gekozen."

Xandra Velzeboer - EPA

"Het lijkt mij heel leuk om na het schaatsen echt iets anders te gaan doen", gaat Velzeboer verder. "Maar dat is hoe ik er nu naar kijk. Misschien denk ik straks wel: ik vind het helemaal geweldig en ik wil in de sport blijven." "Dat weet ik nog niet en daarom wil ik graag de optie openhouden, zodat ik de keuze heb. Dus ik hoop de studie een keer af te ronden, maar wanneer dat gaat gebeuren, weet ik nog niet."

Natuurlijk voel ik wel dat er nu meer van mij wordt verwacht, omdat ik het goed heb gedaan dit seizoen. Xandra Velzeboer

Tijdens toernooien zit Velzeboer in elk geval niet met haar neus in de boeken. "Sowieso ben je dan drie dagen lang druk. Als je geen herkansingsrondes hoeft te rijden, kun je 's ochtends vaak wel wat uitslapen, maar dat heb je dan ook wel nodig om weer op te laden voor de dag. En mentaal wil je met schaatsen bezig zijn, niet met wat anders." Geen extra druk Haar status in de shorttrackwereld is in korte tijd flink veranderd, merkt ze zelf. "Als je net in het wereldbekercircuit komt kijken, dan schatten de tegenstanders je niet in als de sterkste tegenstander. Ik denk dat dat inmiddels wel anders is." "Nu weten ze wel dat ze rekening met me moeten houden", aldus Velzeboer, die daardoor geen extra druk voelt. "Ik verwacht van mezelf ook dat ik finales rij en win. Ik wil uiteindelijk voor mezelf goede wedstrijden rijden en presteren."

Velzeboer (links) met in duel met Schulting - ANP

"Natuurlijk voel ik wel dat er nu meer van mij wordt verwacht, omdat ik het goed heb gedaan dit seizoen", gaat ze verder. "Dus dan wordt er verwacht dat je dat opnieuw doet, maar ik ervaar dat niet echt als een last." Strijd met Schulting Suzanne Schulting, al jarenlang de kopvrouw van de Nederlandse shorttrackploeg, voelt de hete adem van Velzeboer in haar nek. Bij de wereldbekerwedstrijden in Dresden zat Velzeboer Schulting op de hielen, maar kwam ze enkele centimeters tekort voor het goud. "Het zit erin", antwoordt Velzeboer op de vraag of ze Schulting kan verslaan bij de laatste World Cup van het seizoen, dit weekend in Dordrecht, of de WK in Zuid-Korea halverwege maart. "Op dit moment heb ik gewoon heel veel snelheid. Ik ben dit jaar weer sneller geworden dan afgelopen jaar. En ik denk dat ik wel met lef rij, dat ik goed kan racen en reageren op dingen die gebeuren tijdens de race", omschrijft ze haar kracht op de ijsbaan. "En ik rij met zelfvertrouwen."

