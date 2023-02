Vanavond op tv: Politieke gevolgen aardbeving Turkije • Hekken om Europa? • Emissieloos bouwen

De zoektocht naar overlevenden van de aardbevingen in Turkije en Syrië gaat door, maar er worden nog maar weinig mensen levend gevonden. Het dodental van de aardbevingen is gestegen tot ruim 21.000. Ook de noodhulp komt maar moeilijk op gang. De kritiek op de Turkse president Recep Tayyip Erdogan wordt sterker, terwijl zijn aanpak veel invloed zal hebben op de presidentsverkiezingen in juni. Vanavond een reportage uit het rampgebied van onze verslaggever Siebe Sietsma .

EU-top over migratie

Sinds 2015 was het aantal asielaanvragen in de Europese Unie niet zó hoog. En al meer dan tien jaar komen staatshoofden en regeringsleiders nauwelijks tot een oplossing. Eén van de ideeën is het beter beschermen van de buitengrenzen van de Europese Unie. Landen nemen steeds vaker hun toevlucht tot het neerzetten van hekken. Ook vandaag wordt erover gesproken op de Europese top over migratie. Te gast is Monica Sie, van Instituut Clingendael.