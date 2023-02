NBA-sterspeler Durant verruilt Brooklyn voor ambitieus, maar titelloos Phoenix

Durant werd in 2017 en 2018 met Golden State Warriors NBA-kampioen en werd in 2014 bij Oklahoma City Thunder verkozen tot waardevolste NBA-speler. Durant, die nu nog herstelt van een knieblessure, krijgt ploeggenoot T.J. Warren met zich mee naar de Suns.

Het Amerikaanse NBA-basketbalteam Brooklyn Nets is drie dagen na het vertrek van Kyrie Irving naar Dallas opnieuw een sterspeler kwijtgeraakt. Kevin Durant verlaat de club uit New York en gaat voor Phoenix Suns spelen.

In ruil voor de transfer van Durant en Warren ontvangen de Nets onder anderen Mikal Bridges en Cameron Johnson en een aantal voordelen tijdens de aankomende transferperiodes.

Nieuwe eigenaar, nieuwe ambities

De komst van Durant naar de Suns toont de ambities van de nieuwe eigenaar Mat Ishbia, die de club woensdag pas overnam. "Vandaag is een dag van transformatie voor de club", zei Ishbia. "We zijn ontzettend blij om Kevin en T.J. te verwelkomen, omdat we op en naast het veld bouwen aan een kampioenenomgeving."

Phoenix Suns heeft een rijke geschiedenis met spelers als Charles Barkley en Steve Nash, maar een NBA-titel ontbreekt op het palmares van de club uit Arizona. De Suns stonden drie keer in de finale, in 1976, 1993 en 2021. Ishbia gaat met Phoenix voor de eerste NBA-titel in de clubhistorie.