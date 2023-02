Hoogwerker langs A50 omdat dorpsbewoners geen reclamezuil willen

Langs de A50 tussen Veghel en Eindhoven staat sinds kort een enorme hoogwerker met daarop een leus die elke dag verandert. Het is een protest van een inwoner van het dorp Eerde die niet wil dat er een dertig meter hoge reclamemast komt op die plek.

Van de 1300 inwoners van het dorp hebben er 900 hun handtekening gezet onder een petitie tegen de komst van de mast. Zij zijn bang dat zo'n digitale reclamezuil ertoe leidt dat het nooit meer donker wordt in het dorp.

"We hebben gekeken hoe dat er op andere plekken uitziet. En iedereen staat ervan te kijken dat zo'n paal in een buurtschap mag komen", zegt initiatiefnemer Willem Smits tegen Omroep Brabant.

Het plan is volgens Smits dat er twee digitale schermen van honderd vierkante meter per stuk worden neergezet. Op het spandoek aan de hoogwerker staat onder meer de tekst "30 mtr LED-mast = overlast".

'Commercieel interessant'

Het woongenot in het dorp wordt ieder jaar minder, zegt initiatiefnemer Smits. "De snelweg is altijd een grens geweest tussen industrie en het buitengebied hier. Er kwam al steeds meer verlichting op de panden en nu komen er tien schepjes bovenop."

Het bedrijf dat de mast plaatst, begrijpt de zorgen, maar zegt dat het commercieel nu eenmaal interessant is. Omwonenden hopen dat de gemeente Meierijstad - waar Eerde onder valt - alsnog een stokje steekt voor de reclamezuilen.

De gemeente zegt de zorgen van omwonenden serieus te nemen. "De aanvraag voor een omgevingsvergunning is nog in behandeling. En nadat er een besluit is genomen, kan er nog bezwaar worden gemaakt", aldus een woordvoerder.