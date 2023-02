Vuilnisophalers en boa's leggen werk neer in Groningen

Vuilnisophalers en medewerkers van afvalbrengstations in de gemeente Groningen leggen vanaf vandaag het werk neer. Ze staken tot en met maandag voor een betere cao. Maandag sluiten ook buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) zich aan bij de actie, schrijft RTV Noord.

Volgens vakbond FNV gaat het om zo'n vijf- tot zeshonderd werknemers en negentig handhavers. Onderhandelaars willen onder meer een structurele loonsverhoging van honderd euro per maand voor de ambtenaren. Vakbonden stelden een ultimatum dat inmiddels is verlopen.

Door de staking wordt er vandaag en maandag geen huisvuil opgehaald in de stad Groningen. Ook worden vuilniscontainers niet geleegd. "Dit heeft gevolgen voor inwoners: het vuil gaat zich ophopen en de markt wordt minimaal schoongemaakt", meldde de FNV eerder.

Boa's en handhavers rukken maandag alleen uit in noodgevallen. Er wordt niet bekeurd als er vuilniszakken naast de containers worden geplaatst.

Landelijke manifestatie

Ook in andere steden werd de afgelopen tijd gestaakt door vuilnisophalers. In Utrecht legden ze een week lang het werk neer. Op 15 februari wordt in Utrecht een landelijke manifestatie gehouden.

In andere sectoren wordt ook gestaakt. Het streekvervoer staakt deze hele werkweek. Op de laatste dag van de staking rijden de treinen van Arriva niet in de Achterhoek, Rivierenland en Limburg.

Een deel van de stads- en streekbussen rijdt vandaag wel. Arriva raadt aan om de actuele reisplanner te raadplegen.