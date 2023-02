Politie onderzoekt projectie op Anne Frank Huis

De politie doet onderzoek naar een projectie van een tekst op het Anne Frank Huis deze week. Op een rechts-extremistisch Telegramkanaal zijn beelden getoond van een op het Anne Frank Huis geprojecteerde tekst die suggereert dat ze haar dagboek niet zelf zou hebben geschreven. De politie bevestigt aan de NOS na berichtgeving van Het Parool dat er onderzoek wordt gedaan.

"Anne Frank uitvinder van de balpen", werd op het Anne Frank Huis geprojecteerd, is te zien op een video die werd gedeeld op Telegram. De Amsterdamse politie is bekend met de projectie en het wordt onderzocht. Wanneer het is gebeurd, is niet bekend.

Burgemeester Halsema noemt in een reactie de projectie "onversneden antisemitisme" en "een aanval op Anne Franks nalatenschap". "Ik ben geschokt en woedend over deze laffe, verwerpelijke daad", laat de burgemeester weten.

"Ik hoop dat de daders snel worden opgespoord", aldus Halsema. "De nagedachtenis van Anne Frank mag niet bezoedeld worden door stuitende kwaadaardigheid van extremisten."

De tekst heeft te maken met de mythe van de zogenoemde balpenpassages. In het dagboek van Anne Frank zijn in de jaren tachtig losse vellen papier gevonden, die met een balpen geschreven waren. Rechts-extremisten zien daarin bewijs dat het dagboek nep zou zijn, omdat de balpen pas na de Tweede Wereldoorlog in Nederland geïntroduceerd werd.

Dronebeelden

De balpenvellen zijn hoogstwaarschijnlijk in de jaren zestig per ongeluk in het dagboek achtergelaten door een onderzoeker van het dagboek. De vellen doen niets af aan de echtheid van het dagboek, is al door onderzoekers aangetoond.

De beelden van de projectie zijn in handen van Het Parool. De krant meldt dat onder de video een antisemitisch lied te horen is. Mensen die voor het museum staan zien de tekst en reageren daar op. Een man wijst boos in de richting waar de projectie vandaan komt.Het Parool schrijft dat de makers van de film ook beelden van de omgeving hebben gemaakt.

Strafbare projecties

Tijdens de afgelopen jaarwisseling projecteerde een extreemrechtse groep teksten op de Erasmusbrug in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar die leuzen. Het OM is van mening dat ze strafbaar zijn.

In een toelichting zei het OM dat aan de vrijheid van meningsuiting grenzen zijn gesteld. "Een van die grenzen is dat uitingen nooit mogen aanzetten tot discriminatie of een andere bevolkingsgroep mogen beledigen."