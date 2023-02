Kabinet gaat belang in ABN Amro verlagen tot onder de 50 procent

De staat is van plan meer aandelen ABN Amro te verkopen. De beheerder van de staatsaandelen in de bank, NLFI, heeft dat aangekondigd. De aandelen worden op de markt gebracht via een handelsplan, dat zal worden uitgevoerd door de Citigroup.

Het maximale aantal aandelen dat kan worden verkocht, brengt het staatsbelang terug tot iets onder de 50 procent. Nu is dat nog 56 procent.

In 2008 nam de Staat het Nederlandse deel van ABN Amro voor 16,8 miljard euro over, nadat de bank in financiële problemen was gekomen. Sinds 2015 zijn de aandelen in stappen verkocht, voor het laatst in de zomer van 2017. Minister Kaag had vorig jaar al aangekondigd dat het kabinet de verkoop weer wilde oppakken.

Citigroup heeft de instructie gekregen dat de aandelen niet onder een bepaalde prijs mogen worden verkocht. Het handelsplan treedt de komende dagen in werking en zal eindigen als het maximale aantal aandelen is verkocht.