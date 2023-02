Op wilskracht en gerepareerde schoen haalde Bosker WK: ’Overwinning op mezelf’

Hij heeft al drie wereldtitels op zijn naam staan, maar plaatste zich nog nooit op een individueel nummer voor de WK afstanden. Tot vorige week. Na een meeslepend duel met Jorrit Bergsma verzekerde Reggeborgh-schaatser Marcel Bosker (26) zich op de vijf kilometer van NK-zilver en een WK-ticket. Hij bezorgde coach Gerard van Velde een pijnlijke hand met een high five waarin hij alle opgebouwde frustratie leek te hebben gelegd. Een kapotte schoen, een botte schaats, ziek zijn op het moment suprême; alles kwam eruit. "'Ik heb nog nooit iemand zo agressief zien juichen.' Dat hoorde ik later", zegt Bosker. "Het was een gevecht op het tandvlees, op wilskracht. Dat zijn de mooiste overwinningen." Twee wereldbekers in Polen, dan WK afstanden De komende twee weekenden bereiden de schaatsers zich met wereldbekerwedstrijden in het Poolse Tomaszów voor op de WK afstanden in Heerenveen, die van 2 tot en met 5 maart worden gereden. Bekijk hieronder het programma van de wereldbekerwedstrijden in Tomaszów dit weekeinde, live te volgen bij de NOS.

Bosker benadert die twee wereldbekers als "luxe trainingswedstrijden." Al weet hij nog niet zeker of hij ook eind volgende week bij de tweede - de wereldbekerfinale - op het ijs staat. "Als je in goede vorm bent, is het vaak niet zo zwaar. Maar het zou ook kunnen dat ik met Patrick (Roest, Nederlands kampioen op de 5.000 meter, red.) blijf trainen, zoals al het hele jaar. Hij gaat waarschijnlijk wel terug naar Heerenveen." Problemen met de schoen Bij de NK afstanden liet Bosker vooral aan zichzelf eindelijk een toprace zien, want over zijn seizoen was hij nog niet bepaald te spreken. Bosker stond op het podium bij de NK allround, het leverde hem deelname aan de EK op, maar echt tevreden was hij niet. "Ik laat het hele seizoen al goede vorm zien in het krachthonk en op de fiets, maar op het ijs liep het niet. Je zoekt de oorzaak bij jezelf. Ik ben niet iemand die meteen het materiaal de schuld geeft."

Marcel Bosker - ProShots

Toch lijkt zijn kwakkelseizoen wel degelijk veroorzaakt te zijn door materiaalproblemen. Meer specifiek: in Boskers linkerschoen, grofweg tussen zijn enkel en grote teen. "Ik had al maanden problemen met mijn linkervoet op het rechte stuk. Het voelde niet stabiel. In de zomer dacht ik al: die schoenen zitten niet zo lekker. Waar dat vandaan kwam, wist ik echt niet. Het was heel moeilijk te zeggen. Ik heb verschillende nieuwe paren getest, maar dat was ook de oplossing niet." Tussen carbon en het leer Bosker hield vast aan de schoenen waarop hij al vijf jaar rijdt, maar de instabiliteit bleef. Tot tijdens een trainingskamp in Collalbo, half januari, het kwartje viel. Bij toeval. "Toen ik die schoen op een bepaalde manier vastgepakte, bewoog er iets in het carbon, iets wat niet zou moeten bewegen. Best bijzonder, je ziet het ook niet. Er zit leer omheen, de binnenkant is van carbon, dat ene scheurtje valt niet op. Een buitenstaander zou het niet eens kunnen voelen."

Dit is het seizoen waar ik het meest van geleerd heb. Marcel Bosker

Hoe lang Bosker al met die onvolkomenheid in zijn schoen rondreed, weet hij niet. "Misschien zat het er al tijdens de WK allround." Dat toernooi reed Bosker elf maanden geleden, in maart 2022. "Als het al het hele jaar zo is, heb ik nog best goed gepresteerd. Maar dat neemt niet weg dat het beter moet. Ik heb ook wel veel pech gehad. Ben twee keer een beetje ziek geweest, had bij de wereldbeker in Heerenveen ineens een botte schaats en bij de EK allround een tegenstander die viel." 'Er zelf het allerbeste van maken' Al die hobbels leverden hem uiteindelijk toch ook iets positiefs op, naast een gerepareerde schoen. "Dit is het seizoen waar ik het meest van geleerd heb. Soms is het moeilijk de knop om te zetten, maar van al die kleine tegenslagen word je mentaal sterker." Bekijk hieronder de samenvatting van de 5.000 meter op de NK afstanden:

Een samenvatting van de 5.000 meter van de mannen bij de Daikin NK Afstanden in Heerenveen. - NOS