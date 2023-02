17-jarige jongen na 93 uur gered, zoeken naar overlevenden gaat door

De zoektocht naar overlevenden van de aardbevingen in Turkije en Syrië gaat door, maar er worden er nog maar weinig gevonden. Ruim 93 uur na de aardbeving haalden reddingswerkers vannacht een 17-jarige jongen in de Turkse stad Gaziantep levend onder het puin vandaan. Even na middernacht werd ook een tienjarig meisje in de Turkse provincie Hatay gered, meldt de Turkse krant Hürriyet. Ze zat al vier dagen vast onder het puin van een appartementencomplex van zeven verdiepingen. De reddingsoperatie werd bemoeilijkt doordat een arm klem zat onder een betonblok. Die arm is geamputeerd bij een operatie die onder het puin werd uitgevoerd. In de stad Kahramanmaras werden een 65-jarige vrouw en haar dochter na 92 uur bevrijd, meldt de krant Habertürk.

De NOS experimenteert met automatische vertalingen. Je kunt dit artikel ook lezen in het Turks of het Arabisch.

De kans dat nog overlevenden worden gevonden, neemt af. Niet alleen ligt de temperatuur in het gebied 's nachts onder het vriespunt, ook is de tijd dat de meeste mensen zonder water kunnen, zo'n drie dagen, ruim verstreken. De mensen die nu nog gered worden, zijn eerder gevonden en hebben eten en drinken gekregen voordat ze uitgegraven konden worden. Dodental loopt op tot ruim 21.000 Het dodental blijft oplopen. Volgens een laatste telling ligt het rond de 21.000. Vicepresident Oktay meldt dat 17.674 mensen in Turkije om het leven kwamen en 72.879 mensen gewond raakten. In het Turkse Kahramanmaras wordt nog steeds gezocht naar mensen onder het puin. Redacteur buitenland Gulsah Ercetin laat zien hoe velen van hen de dagen doorbrengen op straat, in een tent of in een winkelpand:

Over Syrië zijn geen nieuwe cijfers bekendgemaakt. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten schat dat ten minste 3480 mensen in het land zijn omgekomen: 1570 in gebieden waar de overheid de macht heeft en 1910 in delen van het land die onder controle staan van rebellen. Koning betuigt opnieuw steun Koning Willem-Alexander heeft opnieuw zijn steun betuigd aan de slachtoffers en hun familie. Aan het einde van de reis die hij met koningin Máxima en prinses Amalia maakte, noemde hij het "een verschrikkelijk drama". De koning sprak ook namens koningin Máxima en dochter Amalia. "Onze gedachten zijn bij de families van de slachtoffers, nabestaanden en gewonden die verschrikkelijk lijden", zei hij. "Maar ook bij families van Turken en Syriërs hier in Nederland." Nog altijd zijn vele duizenden reddingswerkers in het gebied actief, onder wie ook hulpverleners van Nederlandse reddingsorganisatie USAR. De koning sprak zijn dankbaarheid uit aan de hulpverleners in het gebied. "Ons USAR-team werkt dag en nacht keihard om mensen levend onder het puin vandaan te halen. Die zetten alles in onder de moeilijkste omstandigheden." Ook USAR stelt dat de kans dat overlevenden worden gevonden steeds kleiner wordt. "Steeds vaker kunnen we familieleden alleen maar de zekerheid bieden dat er zich geen levende personen meer onder het puin bevinden", schreef de organisatie gisteren al. Baby Helen werd na 68 uur na de aardbeving onder het puin gehaald: