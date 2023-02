Goudmijn speelt met Excelsior 'niet zozeer tegen vader, maar vooral tegen AZ'

Het is pas februari, maar vanavond wacht al voor de derde keer dit seizoen een wedstrijd tussen AZ en Excelsior. Bij de familie Goudmijn weten ze steeds hoe laat het is. In aanloop naar ontmoetingen tussen beide clubs gaat het veel over de strijd tussen vader Kenneth en zoon Kenzo. Kenneth Goudmijn is bij AZ assistent-trainer van Pascal Jansen, terwijl Kenzo door de Alkmaarse club aan Excelsior wordt verhuurd. Nieuw is een treffen tussen vader en zoon niet meer, maar bijzonder blijft het wel. Mede om die reden zal de hele familie op de tribune zitten. Bewijzen in Alkmaar "Voor ons is het inderdaad speciaal", zegt Kenzo Goudmijn, die met Excelsior momenteel op de veertiende plaats staat in de eredivisie. "Maar we hebben ook al vaker tegenover elkaar gestaan. Het is voor mij deze keer eigenlijk vooral een wedstrijd tegen AZ, niet zozeer tegen mijn vader."

AZ-Excelsior bij de NOS De eredivisiewedstrijd tussen AZ (Kenneth) en Excelsior (Kenzo Goudmijn) is vrijdag vanaf 20.00 uur te volgen bij de NOS. Op NOS.nl en in de NOS-app houden we een liveblog bij, ook is het duel te volgen via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Beelden verschijnen direct na afloop online, de uitgebreide samenvatting is te zien vanaf 23.10 uur in Studio Sport op NPO1.

De 21-jarige Goudmijn wil zich in Alkmaar graag bewijzen. "AZ heeft me verhuurd om te bekijken of ik het ook op eredivisieniveau kan. Ik kan het dus niet beter laten zien dan tegen AZ, zeker in een uitwedstrijd. Daar ben ik extra op gebrand." Excelsior zat AZ eerder dwars Ook voor pa Goudmijn zijn er grotere belangen tijdens de ontmoeting met zijn zoon. AZ doet volop mee in de titelrace, maar heeft veel geblesseerde spelers en verkeert de laatste weken niet in grootse vorm. De ploeg liet punten liggen tegen FC Utrecht en FC Volendam en vloog afgelopen dinsdag uit het bekertoernooi. In 2018 bezocht Rivkah op het Veld vader en zoon Goudmijn voor de rubriek 'In De Voetsporen'.

In onze rubriek 'In De Voetsporen' bezoeken we een oud-voetballer en zijn kroost, die ook actief is in de voetballerij. Deze week: Kenneth en Kenzo Goudmijn van AZ. - NOS

Een nieuwe nederlaag tegen Excelsior, zoals afgelopen oktober in het uitduel, kan AZ allesbehalve gebruiken. Tegelijkertijd hebben de Rotterdammers de punten keihard nodig om boven de degradatiestreep te blijven. Kenzo: "We gaan zeker voor een resultaat." 'Gewoon chillen' Hoewel hij in Rotterdam woont, bracht hij de avond voor de wedstrijd door in Heerhugowaard, op de bank naast zijn vader. Daar is het "gewoon chillen, zoals altijd" en wordt niet per se over voetbal gesproken. Dat gebeurt wel na de wedstrijd, in de catacomben van het AZ-stadion. Volgens Kenneth is hij "sowieso de meest kritische fan" van zijn zoon. "Als hij iets ziet wat ik kan verbeteren, zegt hij dat zeker", weet Kenzo inmiddels. "Maar hij kijkt niet echt als trainer, maar vooral als vader. Hij vraagt altijd wat ik er zelf van vond, dat vindt hij belangrijk."

Vader en zoon Goudmijn omhelzen elkaar na Excelsior-AZ in oktober 2022 - ANP