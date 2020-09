Wekdienst 23/9: Presentatie migratiepact • Eerste steen Holocaust-monument

Met name in het binnenland is in de ochtend nog de zon te zien. In de loop van de dag komt er vanuit het westen meer bewolking. Daarbij neemt ook de kans op buien toe. Eerst in het westen en aan het eind van de dag in de rest van het land. Aan de kust kan het stevig gaan waaien. Het is nog wel relatief warm voor de tijd van het jaar met 19 graden aan zee tot zo'n 25 graden aan de Duitse grens.

Steden die het bijvoorbeeld vooral moeten hebben van toeristen, of waar een overaanbod is van kleding- en schoenenzaken (die heel veel concurrentie ondervinden van online-shoppen) en waar veel horeca is, kregen de hardste klappen. "Terwijl woonboulevards, bouwmarkten en winkelcentra waar veel winkels zitten voor de dagelijkse boodschappen, het juist beter deden", zegt onderzoeksdirecteur Gertjan Slob van Locatus.

En dan nog even dit:

Vanuit de VS is met argusogen gekeken naar een propagandavideo van de Chinese luchtmacht, waarin beelden te zien zijn die wel heel erg overeenkomen met scènes uit Hollywoodfilms. De video van ruim 2 minuten, met de titel The God of War H-6K Goes on the Attack!, werd afgelopen weekeinde online gezet op Weibo, de Chinese variant van Twitter.

In het filmpje wordt de Xian H-6-bommenwerper uitgelicht. Het vliegtuig lijkt een basis op het Amerikaanse Guam aan te vallen. Maar op Weibo zagen gebruikers al snel dat een aantal beelden rechtstreeks leken te komen uit actiefilms als The Hurt Locker, The Rock en Transformers: Revenge of the Fallen.