EU-landen zijn het eens over proef met versterken buitengrenzen

De EU-landen zijn het eens geworden over een pilot om de buitengrenzen van de Europese Unie beter te bewaken. Dat zei Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, na de eerste dag van de EU-top in Brussel, die in het teken stond van migratie.

Er zal "onmiddellijk substantieel Europees geld worden uitgetrokken voor bijvoorbeeld extra camera's, patrouillewagens, wachttorens, bewaking vanuit de lucht en moderne bewakingstechnologieën", aldus Von der Leyen.

Voorafgaand aan de top was de belangrijkste vraag of hekken langs de buitengrenzen ook uit de EU-begroting moeten worden gefinancierd. Over de bouw van muren of hekken is nu nog niets afgesproken.

Rutte: Wantrouwen is weggenomen

Premier Rutte is positief over de gesprekken die gevoerd zijn. Het wantrouwen tussen aankomstlanden als Italië en landen waar asielzoekers zich laten registreren, zoals Nederland, is volgens de premier weggenomen. "Dat is in twaalf jaar niet eerder gebeurd en dat geeft me de verwachting dat er iets fundamenteel is veranderd", aldus de premier.

Een tweede pilot gaat over de registratie van migranten, een snelle asielprocedure en directe terugkeer vanaf de buitengrens van de EU. Over de locatie van dit project liet Von der Leyen nog niets los.