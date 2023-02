Amerikaanse media: oud-vicepresident Pence gedagvaard in onderzoek naar Trump

De Amerikaanse oud-vicepresident Mike Pence is volgens meerdere Amerikaanse nieuwsmedia gedagvaard in de justitiële onderzoeken naar oud-president Donald Trump.

Onder meer ABC News en The New York Times baseren zich op bronnen rond de onderzoeken. Speciaal aanklager Jack Smith, die toezicht houdt op de onderzoeken naar Trump, heeft echter niet gereageerd en ook Pence hult zich nog in stilzwijgen. De onderzoeken richten zich onder meer op het optreden van Trump rond de Capitoolbestorming en hoe hij na zijn presidentschap omsprong met vertrouwelijke overheidsdocumenten.

Volgens The New York Times was het Openbaar Ministerie al maanden aan het onderhandelen met het juridische team van Pence over een vrijwillige verklaring, maar kwam daar niets uit. Daarom zou hij nu gedagvaard zijn om meer te vertellen over hoe Trump zich gedroeg nadat bekend was dat hij de presidentsverkiezingen had verloren.

Trump vond dat Pence, die de verkiezingsuitslag op 6 januari zou gaan bekrachtigen, de winst van Biden niet moest erkennen. Dat weigerde Pence, omdat dat volgens hem onwettig was.

Dagvaarding staat los van vondst documenten Pence

De dagvaarding staat los van de vondst van geheime documenten in het huis van Pence. Eind januari werden de documenten aangetroffen in het huis van de voormalige Amerikaanse vicepresident. Volgens de advocaat van Pence werd de vondst gedaan door een jurist die door Pence was ingehuurd om een aantal dozen met documenten te doorzoeken op mogelijk geheime stukken. De oud-vicepresident zou de jurist hebben ingehuurd vanwege de recente vondsten van geheime documenten bij oud-president Trump en president Biden.