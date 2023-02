Amalia over bedreigingen en zware beveiliging: 'Ik heb het nog steeds heel moeilijk'

Amalia denkt en hoopt dat haar situatie niet blijvend is. "Ik mis het normale leven, het leven van een student. Het door de straten lopen, naar een winkel kunnen gaan." De prinses vond het fijn dat ze tijdens de reis met haar ouders, koning Willem-Alexander en koningin Máxima een beetje haar vrijheid terug had. "Ik heb een prachtige tijd gehad."

Prinses Amalia hoopt dat er snel iets verandert in de situatie rondom de bedreigingen waar ze mee te maken heeft. "Ik ga er heel eerlijk in zijn, dat ik het nog steeds heel erg moeilijk heb", zei ze op Sint-Maarten, op de laatste dag van haar bezoek aan het Caribisch deel van het koninkrijk.

Vorig jaar werd bekend dat de 19-jarige prinses vanwege bedreigingen niet in haar studiestad Amsterdam kon gaan wonen.

Vorig jaar werd bekend dat de 19-jarige prinses vanwege bedreigingen niet in haar studiestad Amsterdam kon gaan wonen. Ze kan alleen naar buiten om naar de universiteit te gaan en woont nog bij haar ouders. De Rijksvoorlichtingsdienst, de politie en het Openbaar Ministerie doen geen uitspraken over de beveiliging van Amalia.

De reis van de prinses van Oranje en haar ouders zit er na twee weken gesprekken voeren, mensen leren kennen en dansen op. Ze bezochten het Caribische deel van het Koninkrijk om Amalia kennis te laten maken met de eilanden en om zich goed te kunnen voorbereiden op het koningschap dat haar te wachten staat.

'Jaloers op mijn ouders'

Koning Willem-Alexander maakte zich tijdens het bezoek geen zorgen om de veiligheid van zijn dochter. "Zelf ben ik geen expert van beveiliging, dus als ik me zorgen zou maken, zou ik me zorgen maken om iets waar ik geen expertise in heb. Dus dat laat ik aan degene die zegt: je kunt daar veilig rondlopen", zei hij. "Als ik hier rondloop denk ik daar helemaal niet over na."

Ook spreekt de koning zijn trots uit richting Amalia. "Ik glim van trots als ik mijn dochter zie. Ze heeft fantastisch meegedraaid met dit bezoek over zes eilanden.

Op de vraag of ze wel genoten heeft, is het antwoord van de de prinses duidelijk. "Ik kan u verzekeren, ik heb ontzettend genoten en ben ontzettend dankbaar", aldus Amalia. Wel zei ze jaloers gekeken te hebben naar haar ouders, die al veel mensen kennen in het Caribisch deel van het koninkrijk. "Het zal nog veel bezoeken duren voor ik net zo soepeltjes rondloop als zij hier doen."