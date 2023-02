ADO knikkert, met enig fortuin, Go Ahead Eagles uit het bekertoernooi

Go Ahead Eagles, de nummer twaalf van de eredivisie, is verrassend uitgeschakeld in de achtste finales van de KNVB-beker. ADO Den Haag, de nummer dertien van de eerste divisie, bleek in eigen huis met 1-0 te sterk.

De Deventenaren zullen zich nog wel even beklagen over twee niet gegeven strafschoppen, eentje voor en eentje na rust. Maar zonder VAR in dit stadium van het bekertoernooi waren de protesten tevergeefs.

Ook buiten die momenten om was Go Ahead Eagles de bovenliggende partij. Kansen waren echter niet besteed aan onder anderen Philippe Rommens, Rashaan Fernandes en Sylla Sow. Rommens knalde een bal na een scrimmage op de lat.