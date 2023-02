Oekraïne vraagt Nederland om F-16's, Ollongren ziet nog hobbels

Oekraïne heeft bij Nederland een verzoek ingediend voor de levering van F-16-gevechtsvliegtuigen. Dat heeft minister Ollongren van Defensie bevestigd.

De Oekraïense president Zelensky heeft gevraagd om "wings for freedom", vleugels voor vrijheid. Volgens Ollongren is het verzoek begrijpelijk maar niet eenvoudig om op in te gaan.

"We moeten de beschikbaarheid van F-16's met de Amerikanen en andere bondgenoten bespreken", zegt Ollongren. "En we moeten serieus kijken naar de gevolgen, het kan niet zomaar van de ene op de andere dag. Daar moeten we eerlijk in zijn."

De minister licht tegenover Nieuwsuur de inhoud van het verzoek toe: