Ronaldo scoort vier keer en passeert grens van 500 competitietreffers

Cristiano Ronaldo is nog altijd niet verzadigd. De inmiddels 38-jarige Portugees maakte in dienst van het Saudische Al-Nassr alle goals in het competitieduel met Al Wehda: 0-4.

Daarmee passeerde Ronaldo de grens van 500 competitiedoelpunten, dus toernooien als de Champions League en het WK voor clubteams niet meegeteld. Inmiddels staat de teller op 503. Bovendien noteerde hij zijn 61ste hattrick in zijn carrière, voor club en land.

Ronaldo, vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or, staat momenteel op vijf treffers namens koploper Al-Nassr. Vorige week benutte hij een penalty tegen Al Fateh (2-2).