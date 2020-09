Woonzorgcentrum bedreigd na oproep Viruswaarheid • Duitsland maakt Utrecht risicogebied

Personeel van een woonzorgcentrum in Goirle (Noord-Brabant) is met de dood bedreigd en uitgescholden na een oproep van Willem Engel van de actiegroep Viruswaarheid. Engel riep via sociale media op om te bellen naar het verzorgingshuis Guldenakker, dat volgens hem op slot was gegaan.

Er kwamen zes dreigtelefoontjes binnen en ruim het dubbele aantal e-mails, zegt een woordvoerster van Guldenakker in het Brabants Dagblad. De strekking is dat mensen willen dat kwetsbare ouderen niet weer worden opgesloten. "Maar dat is ook óns doel. Wij willen ook dat al onze verzorgingshuizen openblijven."

Het woonzorgcentrum vindt het nog belangrijker dat het coronavirus zich niet verder verspreidt. Het huis is vanaf 9 september acht dagen dicht geweest. Omdat er bewoners en medewerkers besmet waren, is daarvoor gekozen in overleg met de GGD. De verpleegafdeling bleek de bron, die is langer dicht geweest en de bewoners daar zitten in quarantaine.

Willem Engel zegt in de krant dat hij het 'spijtig' vindt dat zijn oproep zo is geïnterpreteerd. "Dit is niet de oproep die wij hebben gedaan. Wij keuren alle vormen van geweld af, ook verbaal geweld. Het is heel jammer dat de telefonistes nu de volle laag krijgen. Maar ik hoop wel dat het een signaal is voor de beleidsmakers, dat de eindverantwoordelijken beseffen dat dit het verkeerde beleid is."

Guldenakker overweegt aangifte te doen.