RIVM: 2364 nieuwe besmettingen • BN'ers verwijderen video's #ikdoenietmeermee

De organisatie van TEFAF (The European Fine Art Fair) wil dat de kunstbeurs in maart 2021 zowel fysiek, als online plaatsvindt, meldt 1Limburg. Met de digitale versie wordt in november in New York geëxperimenteerd.

Ruim 280 kunsthandelaren doen eraan mee. Iedereen mag online één werk tonen. Met extra beelden, tekst en video's kunnen de deelnemers uitleg geven. Ook is er de mogelijkheid om live met hen te praten.

De organisatie neemt in december een beslissing over de fysieke beurs in Maastricht, maar denkt dat die door kan gaan. De kunst- en antiekbeurs is elk jaar in Maastricht en duurt tien dagen. De vorige editie werd voortijdig afgebroken vanwege het coronavirus.