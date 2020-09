Grote uitval agenten, politie laat zelf testen • Meer dan honderd IC-patiënten

De politie heeft zelf een commercieel laboratorium ingehuurd om agenten op corona te laten testen, bevestigt een woordvoerder van de Nationale Politie na berichtgeving van RTL Nieuws. Het is een ad-hoc-oplossing, stelt de politie in een mail aan medewerkers. "Simpelweg omdat het niet uit te leggen is als de veiligheid van burgers en medewerkers in gevaar komt, doordat wij de continuïteit van de operatie niet kunnen waarborgen."

Verschillende politie-eenheden kampen met zo'n grote uitval van collega's, dat de situatie nijpend is. De problemen komen doordat agenten gezondheidsklachten hebben en lang moeten wachten op hun test(uitslag) of in thuisquarantaine moeten vanwege contact met een mogelijk besmet persoon. "Er is sprake van een zodanig capaciteitsverlies, dat vitale processen in het geding komen", staat in het interne bericht. "Dit is onacceptabel."