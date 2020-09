Forse kritiek Kamer op coronabeleid • Winkelsteden hard getroffen

De Tweede Kamer heeft gisteren in het coronadebat felle kritiek geuit op het kabinet. Dat moet er hard aan werken om het vertrouwen in het coronabeleid niet te verliezen, was de boodschap. De aanpak en communicatie moeten beter, hebben partijen in de Tweede Kamer gezegd over het toenemend aantal besmettingen in het land en de maatregelen van het kabinet. Niet eerder was de kritiek in de Kamer zo hard.

Kritische Kamer waarschuwt kabinet, Rutte verwacht maatregelen in meer regio's