Zuid-Afrikaanse president roept noodtoestand uit om stroomcrisis

President Ramaphosa van Zuid-Afrika heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanhoudende problemen met de elektriciteitsvoorziening in het land. In zijn jaarlijkse toespraak tot het parlement noemde hij de energiecrisis "een existentiële bedreiging voor onze economie en ons sociaal stelsel."

Al jarenlang kampt Zuid-Afrika met stroomtekorten maar zo erg als nu, is het nog nooit geweest. Zuid-Afrikaanse media omschrijven 2022 als horrorjaar, met tweehonderd dagen met stroomuitval. Dit jaar is de elektriciteit nog geen enkele keer een heel etmaal aan geweest, schreef correspondent Elles van Gelder twee weken geleden.

Dieselgeneratoren en zonnepanelen

Ramaphosa zegt dat hij snel met "buitengewone maatregelen" komt om het stroomtekort aan te pakken. Zo wil hij dat bedrijven meer dieselgeneratoren en zonnepanelen gaan gebruiken en ziekenhuizen mogen niet meer van het stroomnet gehaald worden.

Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller en makkelijker maatregelen nemen. Vorig jaar werd de noodtoestand ingezet om noodhulp te leveren aan een door overstromingen getroffen provincie.

De meeste elektriciteit wordt opgewekt in verouderde kolencentrales, waar vaak storingen zijn. Investeringen in het stroomnetwerk zijn in het verleden regelmatig verdwenen in de zakken van corrupte politici, aannemers en anderen. Zuid-Afrikanen zijn eraan gewend dat een deel van de dag de stroom uit voorzorg wordt afgesloten, om te voorkomen dat het hele netwerk uitvalt.

President Ramaphosa kwam eerder met plannen om de elektriciteitsvoorziening te moderniseren, maar die hebben niet gewerkt. Hij kwam in 2018, als opvolger van Jacob Zuma, aan de macht met de belofte om corruptie te bestrijden. Ramaphosa is behalve president ook voorzitter van het ANC, de partij die sinds het einde van apartheid aan de macht is.