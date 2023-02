Kudus schiet Ajax na één moment van klasse in bekerkraker langs FC Twente

Ajax heeft zich verzekerd van een plek in de kwartfinales van de KNVB-beker. Op bezoek bij FC Twente was een bevlieging van Dusan Tadic en Mohammed Kudus, zo'n twintig minuten voor het einde van de wedstrijd, genoeg: 0-1. Door dat resultaat - de derde zege in drie wedstrijden onder de nieuwe trainer John Heitinga - meldt Ajax zich voor het vijfde seizoen op rij bij de laatste acht in het bekertoernooi. Twente begint sterk Niet zo lang geleden was Twente, op dat moment in blakende vorm, nog de bovenliggende partij in een eredivisieduel met Ajax in Amsterdam (0-0). Hoewel dat op die avond 'slechts' een gelijkspel opleverde, leidde het bij de Tukkers wel tot de overtuiging dat ze Ajax kunnen verslaan. Met de steun van het fanatieke thuispubliek stichtte Twente in de eerste helft ook het meeste gevaar. Eerst leidde een te korte breedtepass van Ajax-verdediger Jurriën Timber tot een kans voor Virgil Misidjan, die een sprint inzette, tot twee keer toe ontsnapte aan een ingreep van Edson Álvarez, maar zijn ploeg uiteindelijk niet meer dan een hoekschop bezorgde.

Ajax-aanvaller Bergwijn probeert zich los te maken van Twente-verdediger Brenet - ProShots

De bijna-kans van Misidjan leidde wel een goede fase van de thuisploeg in. Een poging van Ajax-huurling Anass Salah-Eddine, die in de basis stond omdat Michal Sadílek geblesseerd was, werd gepakt door Ajax-doelman Gerónimo Rulli en Vaclav Cerny schoot vanaf de rand van het strafschopgebied naast. Via Steven Berghuis stelde Ajax daar pas in de slotfase van de eerste helft echt iets tegenover. Berghuis' schot uit de stuit werd gepakt door Twente-keeper Lars Unnerstall. Een sterke actie van Kudus leverde een paar minuten later eveneens niets op, omdat de voorzet van Devyne Rensch in het vervolg veel te slordig was. Kudus brengt beslissing Sowieso werd de eerste helft van Ajax gekenmerkt door veel slordigheden. Dat beeld veranderde na rust niet direct, ook omdat Twente steeds nadrukkelijker op jacht ging naar een doelpunt. Bij onder anderen Misidjan en Van Wolfswinkel stond het vizier echter niet op scherp.

Twente-aanvaller Misidjan baalt na een gemiste kans - ProShots

Toen het einde van de wedstrijd naderde, nam Ajax het initiatief langzaam over. Zo stuitte Steven Bergwijn, die net als afgelopen weekend in Leeuwarden nadrukkelijk op zoek was naar een goal, tot twee keer toe op Unnerstall. Eén geslaagde combinatie in het zestienmetergebied was daarna voor Ajax genoeg. Invaller Francisco Conceição bediende Tadic, die de bal op fraaie wijze bij Kudus kreeg. De Ghanees was de Twentse defensie de baas en prikte de bal in het doel (0-1). 'Ups en downs' "Twente is een topteam en het was een lastig duel, maar in de beker gaat het erom dat je de volgende ronde haalt", concludeerde Kudus in gesprek met ESPN. "Voetbal is een sport van ups en downs. We winnen nu weer wedstrijden, dus dat is het belangrijkste."

De spelers van Ajax vieren het doelpunt van Mohammed Kudus - ANP