Nieuw Russisch offensief in Oekraïne lijkt begonnen: 'Ze duwen op alle fronten'

De strijd in het oosten van Oekraïne wordt steeds intensiever. Het Institute for the Study of War (ISW), een Amerikaanse denktank, meldt vandaag dat het langverwachte Russische offensief is begonnen en ook de Oekraïense gouverneur van Loehansk heeft het over een grootschalige aanval. Rusland-expert Bob Deen van Instituut Clingendael relativeert dit bericht. "Zo gaat dat niet meer, op één bepaalde dag. Het offensief is stiekem al begonnen, een week of twee geleden."

Deen erkent dat de Russen op alle fronten duwen. "Maar het echte zware vechten moet nog komen." Zijn collega Peter Wijninga van The Hague Center for Strategic Studies (HCSS) ziet allerlei signalen dat de strijd heviger wordt en dat de Russen opschalen. De intensivering duidt er volgens hem op dat er "iets op til is".

Wat de Russen doen aan het noordelijke front, lijkt nog het meeste op een offensief. In de provincie Loegansk heeft het Russische leger het initiatief overgenomen. "Daar waren de Oekraïners in de aanval, nu de Russen. Dat is opmerkelijk", zegt Deen, die ziet dat de Russen daar veel troepen hebben samengetrokken. Het is een ontwikkeling die ook het ISW ziet.

Inwoners van het Oekraïense dorp Yampil ontvluchten het gebied rondom Bachmoet na berichten over de Russische opmars: